Команды Панарина и Овечкина сыграли вничью в благотворительном матче – 10:10

Команды Артемия Панарина и сыграли вничью в благотворительном матче.

Основное время игры, которая состоялась в Москве в субботу, завершилось со счетом 10:10.

В серии послематчевых буллитов команды победителя не выявили.

Также участие в матче приняли хоккеисты клубов и КХЛ Павел Бучневич, , , Илья Любушкин, , , , Иван Просветов, , , и другие.

Все собранные средства будут направлены на помощь Елисею Артамонову. Сообщается, что из-за ошибки врача Елисей проходит длительную нейрореабилитацию в институте Гутмана (Барселона, Испания).