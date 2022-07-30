Команды Панарина и Овечкина сыграли вничью в благотворительном матче – 10:10

Команды Артемия Панарина и Александра Овечкина сыграли вничью в благотворительном матче.
Основное время игры, которая состоялась в Москве в субботу, завершилось со счетом 10:10.
В серии послематчевых буллитов команды победителя не выявили.
Также участие в матче приняли хоккеисты клубов НХЛ и КХЛ Павел Бучневич, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Илья Любушкин, Александр Радулов, Вадим Шипачев, Василий Подколзин, Иван Просветов, Вячеслав Войнов, Клим Костин, Егор Чинахов и другие.
Все собранные средства будут направлены на помощь Елисею Артамонову. Сообщается, что из-за ошибки врача Елисей проходит длительную нейрореабилитацию в институте Гутмана (Барселона, Испания).