Панарин о том, как пригласил Овечкина на благотворительный матч: «Позвонил, он сразу: «Я согласен». Удивил меня. Еще отругал, что я ни фига не знаю со своей «Нокией»

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Артемий Панарин рассказал, чем его удивил Александр Овечкин.

Нападающий «Рейнджерс» ответил на вопрос о том, как пригласил капитана «Вашингтона» на благотворительный матч в Москве. 30 июля состоится мероприятие в поддержку 6-летнего Елисея Артамонова.

«Просто позвонил, он сразу: «Я согласен». Все. Честно, удивил меня. Я очень обрадовался.

Он тут позвонил мне за пару дней до матча, я испугался, потому что думал, что он сейчас откажется.

Говорю: «Сань, не пугай меня». А он по билетам звонил спросить. Потом еще отругал меня, что ни фига не знаю, потому что я со своей «Нокией».

Все эти организационные моменты поручил ребятам, они звонили, приглашали ребят принять участие. Некоторые не понимали – я их зову или не я», – сказал Панарин.

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