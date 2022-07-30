Паскуале о прошлом сезоне в «Локомотиве»: «Потеряли несколько важных игроков. Нельзя разом сменить 20 хоккеистов, вот и уходит тренер»

поделился мыслями об этапе карьеры в .

– Следующий год – уже с «Локомотивом» – был крут. Девять сухарей, 4 из них – в плей-офф, 4:0 в первом раунде с «Йокеритом», убойная 7-матчевая серия с ЦСКА. И титул лучший вратарь сезона. Никакого «синдрома второго года».

– Повезло, что тренер был тот же – Скабелка перешел в команду. Несмотря на то, что мне предстояло пропустить первый месяц чемпионата – восстанавливался после травмы, Ярославль дал хороший контракт.

И я очень старался доказать им, что они приняли правильное решение. Мы провели отличный регулярный сезон, команда была очень уверена в себе.

Первый раунд плей-офф получился не совсем справедливым по отношению к «Йокериту» – мы не ездили в Финляндию, а все матчи сыграли дома, но таковы были обстоятельства.

А ЦСКА последние годы неизменно проходит далеко в плей-офф. Серия была крутая, мы затащили их в седьмой матч. Конечно, было бы здорово выиграть, но – не вышло.

– Что пошло не так на старте прошлого сезона?

– Летом мы потеряли несколько важных игроков – ушли Ландер, Пулккинен, Ткачев, Охтамаа. Заменить их в полной мере не удалось. Команда обрела совсем другой вид, старт был неудачным.

Потом произошла смена тренера. Почему их меняют? Потому что команда играет плохо. Нельзя разом сменить 20 игроков, вот и уходит тренер.

Это должно добавить искру команде, дать новый импульс, что-то изменить. Но и оставшаяся часть сезона был непростой, – сказал вратарь , игравший в ярославской команде в прошлом сезоне.