Вратарь «Металлурга» Паскуале: «Отклонил предложения из НХЛ, чтобы остаться в России. Нравится здесь, чувствовал себя в безопасности»

Вратарь рассказал, что отклонил предложения из НХЛ.

– Когда сезон закончился, между чем и чем вам пришлось выбирать, думая о следующем?

– Изначально рассчитывал остаться в Ярославле. Но они объявили, что не планируют использовать легионеров. Агент сообщил, что во мне заинтересованы несколько клубов.

Против Магнитогорска, как вы заметили, я играл удачно (смеется), арена здесь мне нравится, в составе есть несколько знакомых ребят, плюс еще трое канадцев, тренер вратарей говорит по-английски… Все совпало.

– Мы не будем обсуждать политику. Но, с учетом нынешней ситуации, у вас были какие-то сомнения или страхи по поводу возвращения в Россию?

– Нет. Я был здесь в прошлом сезоне, когда началась «политика». И чувствовал себя в безопасности. В России прекрасно относятся ко мне. Мне нравится здесь. Если бы не нравилось, меня бы тут не было, правда?

У меня были варианты с возвращением на родину – предложения от клубов НХЛ. Но я отклонил их, чтобы остаться в России.

– Я не ослышался? От клубов ?

– Да, – сказал Паскуале.