Юрий Новиков: «Посмотрите, какие интервью дает Панарин, с каким юмором говорит Кузнецов. Это русская душа, русская культура»

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Юрий Новиков высказался о том, что Евгений Малкин сделал 700-ю передачу в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» стал первым российским игроком в лиге, достигшим этой отметки.

– Женя Малкин уже давно выступает в НХЛ, он стал одной из звезд мирового хоккея. Естественно, мы радуемся успехам любых наших ребят в НХЛ и понимаем, какой это нелегкий труд.

Помним, когда Валерий Ничушкин долгое время никак не мог забить или у Кирилла Капризова не шла игра, и даже тренер говорил, что ему надо что-то менять. Забрасывать шайбы, быть лидером – это очень сложная ежедневная работа. Самое главное качество – мужество, и как игроки, тот же Овечкин, не жалеют себя – это немыслимо.

Надо брать фотографии с нашими хоккеистами в НХЛ и показывать на мировых каналах как пример объединения.

– Российские хоккеисты за океаном прославляют нашу страну?

– Конечно. Посмотрите, какие интервью дает Артемий Панарин, – это целое представление, или с каким юмором говорит Евгений Кузнецов. Это русская душа, русская культура. Я наслаждаюсь, смотря за ними как за людьми – как они радуются, общаются, поддерживают друг друга на площадке.

Мы говорим, что это канадский вид спорта, но российские игроки тащат хоккей вверх и вверх. Я уже не говорю про вратарей – это уже медицинский факт. В Нью-Йорке матч, а играет российский голкипер против российского. Раньше это было немыслимо. Когда полная арена болельщиков «Рейнджерс» скандирует «Игорь! Игорь!», это просто до слез. Поэтому спорт – это добро. Раньше мы недооценивали такие лозунги, но, оказывается, они шли из жизни, – сказал заслуженный тренер России.

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