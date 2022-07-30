Аделина Сотникова: «Очень уважаю Овечкина. Как спортсмена и игрока, добившегося больших успехов в спорте»

выразила уважение хоккеисту Александру Овечкину.

«Я очень уважаю .

Как спортсмена и игрока, который добился очень больших успехов в спорте. И многих других ребят.

Низкий поклон за то, что они стараются и идут дальше», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Российский капитан на данный момент занимает третье место в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов (780 шайб). В составе «Кэпиталс» Александр выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.