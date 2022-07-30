Аделина Сотникова: «Очень уважаю Овечкина. Как спортсмена и игрока, добившегося больших успехов в спорте»

Аделина Сотникова выразила уважение хоккеисту Александру Овечкину.
«Я очень уважаю Александра Овечкина.
Как спортсмена и игрока, который добился очень больших успехов в спорте. И многих других ребят.
Низкий поклон за то, что они стараются и идут дальше», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Российский капитан «Вашингтона» на данный момент занимает третье место в списке лучших снайперов за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ (780 шайб). В составе «Кэпиталс» Александр выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.