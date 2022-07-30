Алина Загитова: «В женском хоккее себя еще попробую, может. Не сказала бы, что владею клюшкой хорошо, но и не плохо»

Алина Загитова допустила возможность попробовать себя в женском хоккее.

– У вас не так давно был необычный опыт в боксе. Хотели бы попробовать себя еще в каких-то видах спорта?

– Всегда пытаюсь открывать для себя что-то новое, поэтому все может быть. Не могу сказать, что есть какой-то приоритет. Хочется всего по чуть-чуть.

– У вас очень женственный вид спорта, а бокс – брутальный. Может, найти что-то посередине?

– У меня папа хоккеист. Я иногда делала какие-то финты клюшкой, когда мы в детстве с ним играли. Может быть, в женском хоккее себя еще попробую.

– То есть с клюшкой вы на «ты»?

– Где-то между «вы» и «ты». Не сказала бы, что владею ею хорошо, но и не так, чтобы плохо.

Сложно сказать, чего бы мне так сильно хотелось попробовать. Это происходит спонтанно. Раз – и мне захотелось чего-то одного.

Раз – и уже другого. Так было с боксом. Захотела – и попробовала, – заявила олимпийская чемпионка по фигурному катанию.