Плющев о Федотове: «Не совсем порядочно со стороны руководителей клуба «Роснефть» откреститься от человека, вытащившего все на своих плечах»

считает непорядочными действия в ситуации с .

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Конечно, это не совсем порядочно со стороны руководителей хоккейного клуба «Роснефть», открестившихся от человека, который на своих плечах все вытащил.

Здесь вопрос в другом: участвовали они во всем этом или не участвовали? Но они должны были как-то все-таки участвовать в этих делах.

Читал, что родителям они даже не звонили, ничего не говорили. Все, ушел, и от него полностью отказались. Ну как можно? Человек отыграл сезон, выиграл вам Кубок Гагарина, выиграл серебро Олимпиады.

Если бы не он, мы бы и серебряными призерами не были бы. Он же вытащил игру со шведами по буллитам. Да и в основное время он тащил и был больше чем половина команды.

Это как, знаете, идти в бой со своими партнерами, а потом один споткнулся, и остальные говорят: «Он уже не наш, он в другом окопе». Конечно это непорядочно», – сказал бывший главный тренер сборной России.