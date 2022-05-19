Владислав Третьяк: «По числу катков на душу населения Россия отстает. Еще 1350 нужно. Работаем над этим с правительством»

сообщил, что в России нужно построить еще 1350 катков.

«На душу населения по количеству катков мы отстаем. Нам еще 1350 нужно.

Работаем над этим с правительством. Без катков и без тренеров не сможем держать свой уровень», – сказал глава ФХР.

Сегодня, 19 мая, 70-летний Третьяк был единогласно переизбран на пост президента ФХР на 4 года. Он возглавляет федерацию с 2006 года.

Сколько в России катков? За 10 лет выросли больше всех в мире, по доступности обошли США

Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной

Плющев о программе Третьяка в ФХР: «Игроков готовят не катки, а специалисты, а с ними у нас проблемы»