Леонид Вайсфельд прокомментировал переход Алексея Емелина в минское «Динамо».

– Капитан «Авангарда» Алексей Емелин перешел в минское «Динамо». Почему «ястребы» не стали удерживать культового для них игрока?

– Емелин – защитник для первой пары. В «Авангарде», видимо, решили, что в 36 лет он в ударной пятерке уже не будет столь эффективен, как раньше.

А вот для Минска Алексей вполне подходит на роль лидера, который будет выходить на большинство и вообще играть в первом звене. Держать его в третьей-четвертой паре смысла нет, – сказал экс-менеджер клубов КХЛ.