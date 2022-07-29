Сергей Гимаев-младший: «Гусев – игрок первых двух звеньев. Поэтому ему будет трудно найти себе команду НХЛ»

считает, что Никите Гусеву будет трудно найти себе команду в НХЛ.

– неоднократно говорил, что хочет вернуться в НХЛ и попробовать свои силы там. Поэтому сейчас он будет ждать, и до начала чемпионата время есть. Посмотрим, как Гусев будет востребован.

Ранее его попытки оказались неудачными, хотя в России он один из лучших игроков. Думаю, если тренировочные лагеря начнутся, а Гусев не найдет себе команду, тогда он подпишет контракт в .

– Есть мнение, что Гусев – медленный для НХЛ игрок. Что, по вашему мнению, ему помешало, чтобы закрепиться за океаном?

– Скорость – одна из причин, по которым Никите не удалось закрепиться. В уделяли большое внимание обороне, и Никита смог прибавить в этом компоненте. С индивидуальным мастерством у Гусева все в порядке, но скорость – не самая сильная его сторона.

Хотя, думаю, Никита прекрасно знает, над чем ему надо работать, и строит свой тренировочный процесс исходя из этого.

– На ваш взгляд, Гусев может найти подходящую для себя команду НХЛ?

– Дело в том, что Гусев – игрок первых двух звеньев. Поэтому ему трудно будет найти себе команду , – сказал бывший защитник клубов КХЛ.