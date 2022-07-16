Кравчук о Гусеве и НХЛ: «Он не стал моложе и быстрее, а лига каждый год становится. Тут нужно попасть в правильный клуб, как удалось Панарину»

считает, что будет сложно вернуться в НХЛ.

– На мой взгляд, в свое время с теми же проблемами, что у Ткачева, столкнулся в НХЛ Никита Гусев. Где-то они похожи, только у Никиты есть резервы в плане скорости, у Владимира – в плане результативности броска.

– Вы не верите в возвращение Гусева в НХЛ?

– Тут вопрос не в том, что «верю – не верю». Гусев по сравнению со своей предыдущей кампанией не стал моложе и быстрее. А вот НХЛ каждый год становится и моложе, и быстрее.

Поэтому тут нужно большое везение – попасть в правильный клуб к правильным партнерам. Как в свое время удалось Артемию Панарину в «Чикаго», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Кравчук о Ткачеве: «Потенциал пока не реализован. Если урок «Лос-Анджелеса» будет усвоен, ему по силам стать звездой «Авангарда»