Вайсфельд о том, не переплатил ли СКА за Яшкина: «Кто-то на «Мерседесе» ездит, кто-то – на «Жигулях». Если хочешь сильного игрока, должен тратить деньги»

прокомментировал переход в СКА.

– Приобретение Яшкина – необходимый шаг для СКА, позволяющий вновь говорить об армейцах, как об одном из потенциальных лидеров КХЛ?

– Выдам военную тайну: это необходимый шаг для любого клуба КХЛ – приобретение игрока такого уровня. Так что СКА можно поздравить!

– Но есть мнение, что Яшкин слишком зависимый форвард, когда рядом с ним нет центра уровня Шипачева, не все у него складывается хорошо. Будет ли сложностью найти достойного центрфорварда для Яшкина в СКА?

– Понятно, что Шипачев – элитный плеймейкер, но и Яшкин – элитный финишер. Посмот­рим, как тренерский штаб СКА сможет эту задачу решить. Но это уже второй вопрос, главное – петербуржцы, по меркам КХЛ, получили классного снайпера. Человек за два сезона в нашем чемпио­нате забросил более 70 шайб. Это уже о чем-то говорит?

– Безусловно. Но видите ли вы уже сейчас в СКА центра, способного в паре с Яшкиным создать ударное звено?

– Сложно сказать. В принципе, Хуснутдинов – парень талантливый. Но такие вопросы со стороны решать... Будучи генеральным менеджером, я порой вступал со своими тренерами в дискуссии. Мол, одного игрока надо в это звено, другого – в то! Они мне резонно замечали: слушай, ты сидишь в кабинете, а мы их каждый день видим на льду и лучше ориентируемся в ситуации. Пришлось согласиться.

Я к чему это говорю: идет тренировочный процесс, и наставники сами видят, у кого в звеньях лучше химия, у кого – хуже. Иногда стихийно возникают такие сочетания, которые даже не планировались. Все методом проб и ошибок.

– Не переплатил ли все-таки СКА за Яшкина? Деньги ушли еще и на компенсацию мос­ковскому «Динамо»?

– Тут кто-то на «Мерседесе» ездит, кто-то – на «Жигулях». И второй момент: если ты хочешь получить сильного игрока, желаешь бороться за трофей, то должен тратить деньги. Как иначе? Бесплатно не получится, – сказал бывший менеджер клубов .

СКА заплатил 35 млн рублей «Динамо» за права на Яшкина («СЭ»)