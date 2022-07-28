Дмитрий Яшкин: «Мне близок хоккей, который показывает СКА. Это именно тот стиль игры, который мне подходит»

Дмитрий Яшкин рассказал, почему перешел в СКА.

– Почему остановили свой выбор именно на команде из Петербурга?

– Мне близок тот хоккей, который показывает СКА – это именно тот стиль игры, который мне подходит. Плюс молодой и боевой состав. В Петербурге очень перспективная команда, у которой только одна цель – Кубок. К этому и будем стремиться, я готов добиваться самых высоких целей вместе с клубом.

– Как проходили переговоры?

– Переговоры шли достаточно долго, я ждал предложений из НХЛ. В конечном итоге ни одно из них меня не устроило, и я решил договориться со СКА.

– В составе СКА много молодых игроков, а у вас на счету 418 силовых приемов за два сезона в КХЛ. Сможете вступиться за молодежь, если потребуется?

– Не вопрос – вступиться могу всегда. Но думаю, что и молодые ребята сами в порядке по силовым.

– Когда вас ждать в расположении команды?

– В ближайшие дни. Прилечу в Россию, пройду медосмотр и присоединюсь к команде в Новогорске.

– Сейчас армейцы уже приступили к предсезонной подготовке, сдали тесты и начали работу на земле и на льду. Придется догонять или вы готовились самостоятельно?

– Я уже 7 месяцев нахожусь в режиме восстановления после травмы и постоянных тренировок как на земле, так и на льду. Думаю, особо догонять не придется, все будет в порядке.

– Были знакомы с кем-то из команды или, может, тренерского штаба СКА?

– С Сашей Волковым часто тренировался летом, его хорошо знаю. А заочно знаком со многими – играли друг против друга последние пару лет, – сказал нападающий.