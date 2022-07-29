Довлатова про Гашека: «Чехи не могут простить победу над фашизмом и в Великой Отечественной войне. Он всегда был скотиной конченой»

Алла Довлатова назвала Доминика Гашека «скотиной».
Известная телеведущая отреагировала на информацию об интервью Гашека ведущему «Матч ТВ» Антону Анисимову.
Сообщается, что экс-вратарь в электронном письме ответил на несколько вопросов журналиста. При этом дата выхода интервью не оговаривалась. По словам ведущего, он отправил экс-хоккеисту еще несколько вопросов, на которые тот пообещал ответить в течение месяца. Утверждается, что в тот же день Гашек передал все ответы чешскому изданию iSport.
Ранее бывший вратарь сборной Чехии прокомментировал переход Дмитрия Яшкина в СКА, написав: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, и, следовательно, опасность для нашей страны».
«Он всегда был скотиной конченой. Его риторика всегда была такая.
Они (чехи) не могут простить победу над фашизмом и в Великой Отечественной войне.
Гашек вообще ненавидел нас всю жизнь», – сказала телеведущая в эфире «Матч ТВ».