Довлатова про Гашека: «Чехи не могут простить победу над фашизмом и в Великой Отечественной войне. Он всегда был скотиной конченой»

Алла Довлатова назвала «скотиной».

Известная телеведущая отреагировала на информацию об интервью Гашека ведущему «Матч ТВ» Антону Анисимову.

Сообщается, что экс-вратарь в электронном письме ответил на несколько вопросов журналиста. При этом дата выхода интервью не оговаривалась. По словам ведущего, он отправил экс-хоккеисту еще несколько вопросов, на которые тот пообещал ответить в течение месяца. Утверждается, что в тот же день Гашек передал все ответы чешскому изданию iSport.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии прокомментировал переход в , написав: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, и, следовательно, опасность для нашей страны».

«Он всегда был скотиной конченой. Его риторика всегда была такая.

Они (чехи) не могут простить победу над фашизмом и в Великой Отечественной войне.

Гашек вообще ненавидел нас всю жизнь», – сказала телеведущая в эфире «Матч ТВ».