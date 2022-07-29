Овечкин о контракте Малкина: «Он хотел подписать на 4 года, думаю. Доволен этими условиями, полагаю»

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Александр Овечкин считает, что Евгений Малкин доволен своим новым контрактом с «Питтсбургом». 

Нападающий, которому 31 июля исполнится 36 лет, подписал новое соглашение с «Пингвинс» на 4 года со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов. 

«Думаю, он хотел подписать контракт на четыре года. Полагаю, что он доволен этими условиями», – сказал Овечкин.

Сообщалось, что в ходе переговоров с «Питтсбургом» Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт на общую сумму 12 млн долларов, предложенный клубом. 

Журналист Йохе о Малкине: «Он явно не в восторге от контракта с «Питтсбургом» и того, как прошли переговоры. Хекстолл выиграл торги»

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