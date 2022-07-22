Журналист Йохе о Малкине: «Он явно не в восторге от контракта с «Питтсбургом» и того, как прошли переговоры. Хекстолл выиграл торги»

Журналист Джош Йохе считает, что не в восторге от контракта с «Питтсбургом».

Российский нападающий подписал новое соглашение с «Пингвинс» до открытия рынка свободных агентов – на 4 года с кэпхитом 6,1 миллиона долларов. По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 9,5 млн долларов.

«Легко хвалить игроков за то, что они «согласились на меньшие деньги», но давайте отдадим должное (генеральному менеджеру клуба – прим. Sports.ru).

Малкин явно не в восторге от того, как прошли переговоры и от подписанного им контракта.

Переговоры были спорными. Хекстолл сделал ставку на то, что Малкин на самом деле не хотел уезжать из Питтсбурга, и оказался прав. Он выиграл торги», – написал Йохе в материале для The Athletic.