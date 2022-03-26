«Монреаль» не вышел в плей-офф. В прошлом сезоне клуб играл в финале Кубка Стэнли

«Монреаль» не вышел в плей-офф после выхода в финал в прошлом сезоне.
«Канадиенс» стали первой командой в сезоне НХЛ, официально лишившейся шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.
«Монреаль» набрал 44 очка в 64 матчах и ни при каких раскладах не займет в Атлантическом дивизионе место выше 5-го.
Клуб пропустит плей-офф впервые с 2019 года.
В плей-офф-2020 «Канадиенс» дошли до 2-го раунда, а в плей-офф-2021 – до финала Кубка Стэнли (впервые с 1993 года). В решающей серии клуб уступил «Тампе» (1-4).
По ходу текущего сезона «Монреаль» уволил генменеджера Марка Бержевена и главного тренера Доминика Дюшарма.
В управленческий штаб клуба вошли Джефф Гортон (вице-президент по хоккейным операциям) и Кент Хьюз (генеральный менеджер). Обязанности главного тренера сейчас исполняет Мартен Сен-Луи.
Отметим, что в этом сезоне ни одного матча за команду не сыграли вратарь Кэри Прайс (восстанавливается после операции на колене, также боролся с наркозависимостью) и защитник Ши Уэбер (фактически завершил карьеру из-за травм).