Валерий Ничушкин: «Не хотелось оставаться в «Далласе» из-за несправедливого отношения тренеров. Говорили, что мало работаю, а в «Колорадо» хвалят за трудолюбие»

заявил о несправедливом отношении тренеров в «Далласе».

Форвард играл в «Старс» под руководством тренера Джима Монтгомери, который сейчас возглавляет «Бостон».

– Правда, что позднее вы извинились перед руководством «Далласа», поскольку не показали там всего потенциала?

– Абсолютная правда.

Я очень хорошо отношусь к генеральному менеджеру команды и перед ним извинился за последний сезон. Он первым меня задрафтовал после того, как возглавил «Даллас», и всегда был на моей стороне.

Решение о выкупе моего контракта принимали другие люди. Если бы я не пошел на принцип и разозлился, то мог вытащить тот сезон в «Старс».

Но мне категорически не хотелось оставаться в клубе из-за несправедливого отношения со стороны тренеров.

– В новой команде все по-другому?

– Я в не сильно изменил свой подход, так же регулярно хожу в зал и работаю, как раньше в .

В Денвере меня хвалят за трудолюбие. Тогда как в Далласе с моим таким же подходом к делу говорили, что я мало работаю.

Совершенно другое отношение! Меня не надо гладить по голове, но и заслуги отбирать – тоже. Если я хожу в зал больше всех, то в лени обвинять не стоит.

На Рождество все куда-то уехали семьями отдохнуть, а я жене сказал, что мы остаемся. Мне надо над «физикой» в зале поработать. И потом меня обвиняли в том, что недорабатываю!

– Сакик был в курсе ваших проблем?

– Джо позвонил Ниллу. Тот ему меня рекомендовал.

– Какой бы совет, будь такая возможность, дал бы нынешний Ничушкин себе 18-летнему?

– На данный момент мне ничего не хотелось бы поменять в своей жизни. Даже вспоминая то, как я закусился с тренером. Он ведь, по сути, твой босс. Наверное, не стоило мне с ним себя так вести.

С другой стороны, засыпаю с мыслью, что жизненные принципы остались при мне.

Я ни разу ни к кому не подмазывался, не делал подлости и не отказывался от своих взглядов ради достижения какой-то цели. У меня к себе претензий нет, – сказал российский нападающий «Эвеланш».