Алексей Жамнов: «Пригласим сильнейших хоккеистов на Кубок Первого канала. Лучше больше играть в гладком чемпионате в текущих условиях»

считает, что без международных турниров хоккеистам лучше больше играть в .

– Сборную ожидает только один турнир в сезоне?

– На данный момент – да, . Пригласим туда всех сильнейших хоккеистов на момент турнира.

– Есть ли смысл еще какой-то турнир организовать?

– Мне кажется, в текущих условиях лучше больше матчей играть в гладком чемпионате. Если будет больше матчей, то и для ребят больше практики, и для нас больше пищи для размышлений.

В такой ситуации надо как можно больше играть в своих клубах. Но кто знает, вдруг ситуация изменится. Живем одним днем.

– Как думаете, может, сейчас самое время обновить сборную, делать ставку совсем на молодых?

– Я же говорю, мы будем следить за прогрессом молодых игроков, буду ездить по стране, общаться.

Турнир в декабре будет показателем: кто лучше себя проявит в регулярном чемпионате, тот и будет вызван в сборную.

Там мы увидим как раз действующий состав национальной команды. Прямо сейчас двери открыты для всех, – сказал главный тренер сборной России.