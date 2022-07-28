Алексей Жамнов: «Россия все равно когда-нибудь вернется на международную арену. Нужно быть готовым»

рассказал о планах на посту главного тренера сборной России.

– Сейчас сложная ситуация, посмотрим, как сложится этот год. У нас детальных встреч еще не было.

В ближайшее время будем встречаться с руководством , на котором проговорим основные моменты, в том числе состав штаба национальной команды.

Будем собираться все вместе, разговаривать. Не знаю конкретно, когда это будет – думаю, в ближайшее время. Это зависит не от меня, а от наших руководителей.

– Как работать главному тренеру сборной в таких условиях?

– Непросто. Но ситуация непростая не только для хоккея, но для всех видов спорта.

Надо будет отслеживать игроков, смотреть, следить за прогрессом перспективных ребят, общаться. Все равно когда-нибудь мы вернемся на международную арену. И когда вернемся, нужно быть к этому готовым.

– Как вы будете строить работу? Просто смотреть матчи по телевизору?

– Нет, я буду ездить, общаться с игроками лично.

– За океан поедете?

– Мне кажется, сейчас нет смысла. Не думаю, что поеду. В принципе мы в контакте со всеми нашими игроками, общаюсь. Но загадывать наперед нельзя, не знаю, что будет, – сказал Жамнов.