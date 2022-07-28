Клингберг сменил агента – швед все еще не нашел клуб в НХЛ. Он хотел 7-летний контракт на 6 млн долларов в год

Джон Клингберг принял решение сменить своего представителя.
Хоккеист прекратил сотрудничество с Петером Уолленом. Теперь дела 29-летнего шведского защитника ведет агентство Newport Sports Management.
Рынок свободных агентов открылся больше двух недель назад, но Клингберг по-прежнему не подписал контракт с клубом НХЛ.
Журналист Рено Левуа отметил, что на старте рынка защитник рассчитывал получить 7-летнее соглашение со средней зарплатой около 6 миллионов долларов в год.
С сезона-2014/15 швед выступал за «Даллас».
В прошлом сезоне Клингберг набрал 47 (6+41) очков при полезности «минус 28» в 74 матчах регулярного чемпионата.
По предыдущему соглашению его кэпхит составлял 4,25 млн долларов.