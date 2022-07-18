Кадри – 1-й, Клингберг – 2-й, Бержерон – 3-й, Нидеррайтер – 4-й, Кессел – 5-й в списке лучших оставшихся свободных агентов по версии Криса Джонстона

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Журналист Крис Джонстон составил рейтинг игроков НХЛ, которые остаются на рынке свободных агентов. 

В список попали 15 хоккеистов. Рейтинг выглядит следующим образом: 

1. Назем Кадри (ранее играл в «Колорадо»)

2. Джон Клингберг («Даллас»)

3. Патрис Бержерон («Бостон»)

4. Нино Нидеррайтер («Каролина»)

5. Фил Кессел («Аризона»)

6. Давид Крейчи («Бостон»)

7. Пол Штястны («Виннипег»)

8. Эван Родригес («Питтсбург»)

9. Сонни Милано («Анахайм»)

10. Дэнтон Хейнен («Питтсбург»)

11. Юхан Ларссон («Вашингтон»)

12. Зак Астон-Риз («Анахайм»)

13. Пи Кей Суббан («Нью-Джерси»)

14. Тайлер Мотт («Рейнджерс»)

15. Сэм Ганье («Детройт»).

 

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