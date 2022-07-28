Валиуллин о тренере «Ак Барса»: «Квартальнов был в числе кандидатов. Пусть его хоккей и называли «бей-беги», но мы видели, как он работает»

Марат Валиуллин поделился мнением о .

Ранее специалист сообщил, что Квартальнов был в списке кандидатов на пост тренера «Ак Барса».

– Вы упомянули Квартальнова. «Ак Барс» расстался с ним, чтобы взять снова?

– До последнего момента не было решения. Дмитрий Вячеславович был в числе кандидатов. Он за три года показал неплохой результат – серебро, бронза.

В последний год немного не получилось, чуть-чуть не повезло. Но все равно он для республики сделал определенные вещи – работал с молодежью, ставил быстрый хоккей. Пусть и называли его «бей-беги», но мы видели, как он работает, – сказал генеральный менеджер .