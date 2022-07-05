«Ак Барс» подписал пробный контракт с Чудиновым. Хоккеист пропустил сезон из-за травмы

Теги Ак Барс переходы Максим Чудинов Марат Валиуллин КХЛ Хоккей

«Ак Барс» пригласил Максима Чудинова на просмотр.

Казанский клуб подписал просмотровый контракт с 32-летним защитником, соглашение действует до конца предсезонной подготовки.

Чудинов пропустил прошедший сезон КХЛ из-за травмы. Ранее хоккеист выступал за «Авангард», СКА и «Северсталь».

Всего в КХЛ защитник сыграл 570 матчей и набрал 198 (67+131) очков.

«Чудинов – опытнейший праворукий защитник с чемпионским опытом, знакомый Олегу Знарку по совместной работе.

Его бросок и умение играть на синей линии могут дать «Ак Барсу» вариативность в розыгрыше большинства.

Просмотровый контракт удобен и для нас, и для игрока – обе стороны оценят свои возможности. Дальнейшее решение будем принимать ближе к началу сезона», – сказал генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные