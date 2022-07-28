Экс-вратарь «Трактора» Баталов: «В 1990-м вместо сборной СССР отправили в спортроту. Попал на войну, меня ранили при обстреле»

Экс-вратарь Андрей Баталов рассказал, как служил в армии и попал на войну в 1990-м.

– В свердловском СКА у меня не сложились отношения с тренером. Кто сейчас виноват, кто прав, трудно определить. Но то, что я на войне оказался, это личная «заслуга» тренера.

В 1990-м году должен был ехать в расположение молодежной сборной СССР. У Сереги Тертышного уже было написано, что мы в Новогорске в одном номере живем. Но вместо сборной меня отправили в спортроту.

Не хотел я в сапоги попасть. Мне говорили, что в армию и не отправят – полгода всего оставалось служить. Но попал я не только в сапоги, но еще и на войну.

Из спортроты меня отправили в часть в Верхнюю Пышму. А там не знают, что со мной делать. Служить оставалось немного, я уже практически дембель. Мне даже форму не дали, ходил в курточке сборной Советского Союза. Смотрели на меня, смотрели… И, видимо, пришла разнарядка, что надо отправить людей на войну.

Новобранцев трогать было нельзя, а я подошел по всем параметрам. Дембеля все были на каких-то нужных должностях, а я нигде не пристроен. В сам Нагорный Карабах я не попал, только в Баку. Там тоже были волнения, стреляли, и солдаты приехали порядок наводить. И вот вчера я ходил в куртке сборной СССР, а сейчас – в армейской форме с автоматом…

– При каких обстоятельствах вы получили ранение?

– В хоккейном мире об этом целые легенды ходят. Будто я вышел покурить, а меня снайпер снял. В Баку есть такие знаменитые Сальянские казармы, которые располагаются внутри города. Туда мы очень долго ехали, замерзли в дороге, а в казарме я сразу уснул. И тут меня пинают: «Война!»

Выбегаю и вижу, что, как в кино, очереди по лужам. А я не знаю, что с оружием делать, стрелять не умею. У товарища гильзы из автомата летят. Из домов, которые располагаются вокруг казармы, стреляли азербайджанцы, которые не хотели, чтобы советские солдаты установили порядок. Потом меня ранили при одном из обстрелов.

В госпитале пролежал примерно три недели. Ранение было непроникающее, но хирург мне сказал: «Еще пару миллиметров и на эту пулю бы все твои кишки намотались». Мне повезло, жизненно важные органы были не задеты. Это была пуля со смещенным центром тяжести, сейчас такие уже запрещены, – сказал Баталов.

Баталов играл за «Трактор» в сезонах-1990/91, 1993/94 и 1994/95.