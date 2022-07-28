Тэйвс о перестройке в «Чикаго»: «Процесс растянется на 5 с лишним лет, по словам генменеджера. Эта часть мне вообще не нравится»

высказался о перестройке в «Чикаго».

Ранее клуб обменял нападающих и .

«В конце концов, по словам Кайла [Дэвидсона], мы говорим о процессе, который растянется на пять с лишним лет. Эта часть мне вообще не нравится.

Я не могу говорить за Кэйна, но я определенно чувствую, что количество потерь каждый сезон в течение последних трех или четырех лет – вот где это все становится действительно истощающим. И утомительным.

У вас есть такой парень, как Алекс Дебринкет, который был под крылом Кэйна. И мне нравится думать, что у нас с Кирби тоже была эта связь в некотором роде. И вот они уходят. Снова и снова мы наблюдаем за этим.

Я учусь быть более терпеливым, но нет никаких сомнений в том, что сроки довольно пугающие и довольно утомительные. Поэтому я не собираюсь сидеть здесь и говорить, что я собираюсь делать или что ждет меня в будущем, потому что я действительно не знаю», – сказал капитан «Блэкхокс».

Напомним, объявил о перестройке состава в октябре 2020 года.

Срок соглашения Тэйвса рассчитан до конца сезона-2022/23.