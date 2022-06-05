«Чикаго» готов выслушать предложения по большинству своих игроков (Эллиотт Фридман)

«Чикаго» рассматривает варианты обмена игроков.
Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Как сообщает журналист, «Чикаго» готов выслушать предложения по большинству своих игроков, кроме Джонатана Тэйвса, Патрика Кэйна и Сета Джонса. Их контракты включают полный запрет на перемещение.
«Командой, за которой стоит следить в течение следующих нескольких недель, будет «Чикаго».
У них есть три игрока с полным запретом на перемещение: Патрик Кэйн, Джонатан Тэйвс и Сет Джонс. Так что не считайте их, потому что их нет на рынке.
Но помимо этого, «Блэкхокс» проверяют ценность любого игрока, которым интересуются другие команды», – сказал Фридман.