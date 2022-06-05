«Чикаго» готов выслушать предложения по большинству своих игроков (Эллиотт Фридман)

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«Чикаго» рассматривает варианты обмена игроков.

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Как сообщает журналист, «Чикаго» готов выслушать предложения по большинству своих игроков, кроме Джонатана Тэйвса, Патрика Кэйна и Сета Джонса. Их контракты включают полный запрет на перемещение.

«Командой, за которой стоит следить в течение следующих нескольких недель, будет «Чикаго».

У них есть три игрока с полным запретом на перемещение: Патрик Кэйн, Джонатан Тэйвс и Сет Джонс. Так что не считайте их, потому что их нет на рынке.

Но помимо этого, «Блэкхокс» проверяют ценность любого игрока, которым интересуются другие команды», – сказал Фридман.

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