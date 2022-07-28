Крикунов о селекции СКА: «Серьезные точечные приобретения. Яшкин – вишенка на торте»

Владимир Крикунов высказался о комплектовании состава СКА.
«Подписание контракта с Яшкиным — это, конечно, джек-пот для СКА. Габаритный снайпер с отличными показателями, которому не нужно время на адаптацию к лиге, он прекрасно знает язык и моментально впишется в команду.
Пожалуй, это был самый ценный игрок, который оставался на рынке, да и в целом в это межсезонье он был наиболее востребованным кандидатом в топ-клубы. Менеджмент петербуржцев, безусловно, сработал на отлично.
У армейцев в целом в это межсезонье очень серьезные точечные приобретения, ну а Дмитрий – это просто вишенка на торте, мощнейшее усиление», – сказал заслуженный тренер России.