Крикунов о селекции СКА: «Серьезные точечные приобретения. Яшкин – вишенка на торте»

высказался о комплектовании состава .

«Подписание контракта с Яшкиным — это, конечно, джек-пот для СКА. Габаритный снайпер с отличными показателями, которому не нужно время на адаптацию к лиге, он прекрасно знает язык и моментально впишется в команду.

Пожалуй, это был самый ценный игрок, который оставался на рынке, да и в целом в это межсезонье он был наиболее востребованным кандидатом в топ-клубы. Менеджмент петербуржцев, безусловно, сработал на отлично.

У армейцев в целом в это межсезонье очень серьезные точечные приобретения, ну а Дмитрий – это просто вишенка на торте, мощнейшее усиление», – сказал заслуженный тренер России.