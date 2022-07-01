Ландескуг на чемпионском параде «Колорадо»: «Наши ребята – лучшие люди, которых можно встретить. Но как бы я их ни любил – это для тебя, Денвер»

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Габриэль Ландескуг заявил, что «Колорадо» посвящает победу в Кубке Стэнли жителям Денвера. 

Он выступил перед болельщиками во время чемпионского парада. Клуб выиграл главный трофей НХЛ впервые за 21 год, победив в финале «Тампу» (4-2). 

«Я не могу сказать вам достаточно о стойкости парней позади меня, их стремлении к победе, решимости, правильном отношении к делу. Эти ребята – лучшие люди, которых можно встретить. 

Город Денвер, штат Колорадо, вы были великолепны в течение последних десяти лет. Мы хотим сказать спасибо всем вам, ребята, за вашу поддержку – и в трудные, и в хорошие времена.

Как бы я ни любил этих парней позади меня, это для тебя, Денвер. Мы любим всех вас», – сказал капитан «Эвеланш». 

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