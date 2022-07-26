«Нью-Джерси» продлил контракт с Зигентхалером на 5 лет. Кэпхит – 3,4 млн долларов

Защитник Йонас Зигентхалер подписал новый контракт с «Нью-Джерси».

Срок соглашения рассчитан на 5 лет. Средняя зарплата составит 3,4 млн долларов (общая сумма контракта – 17 млн долларов).

Новый контракт вступит в силу с сезона-2023/24.

В сезоне-2023/24 он получит 4,25 млн долларов, в сезоне-2024/25 – 4 млн долларов, в сезоне-2025/26 – 3,2 млн долларов, в сезоне-2026/27 – 3 млн долларов, в сезоне-2027/28 – 2,55 млн долларов.

У 25-летнего швейцарца остался последний год по текущему контракту, по которому он зарабатывает 1,125 млн долларов за сезон.

В минувшем сезоне Зигентхалер провел 70 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (1+13) баллов при полезности «-5».