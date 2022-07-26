Мальцев о призыве Федотова: «Думал, попугают его недельку, максимум месяц – и все»

Михаил Мальцев прокомментировал призыв Ивана Федотова на военную службу.
1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.
– Твои эмоции, когда забрали Федотова – ты ведь тоже тогда был в Питере?
– Я сначала не поверил. Думал, попугают его недельку, максимум месяц – и все. Очень неприятно, конечно. Один наш энхаэловец перед приездом сюда в отпуск сильно нервничал: выяснял у знакомых, какая тут обстановка.
– А ты занервничал?
– Из-за армии? После операции на спине я не годен к службе, – сказал форвард в интервью Sports.ru.
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