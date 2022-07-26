Мальцев о призыве Федотова: «Думал, попугают его недельку, максимум месяц – и все»

прокомментировал призыв на военную службу.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе , подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Твои эмоции, когда забрали Федотова – ты ведь тоже тогда был в Питере?

– Я сначала не поверил. Думал, попугают его недельку, максимум месяц – и все. Очень неприятно, конечно. Один наш энхаэловец перед приездом сюда в отпуск сильно нервничал: выяснял у знакомых, какая тут обстановка.

– А ты занервничал?

– Из-за армии? После операции на спине я не годен к службе, – сказал форвард в интервью Sports.ru.

Интервью Мальцева из «Колорадо»: пожар, операция, паника из-за мельдония, посиделки в СКА и доверие Сакика