Мальцев о призыве Федотова: «Думал, попугают его недельку, максимум месяц – и все»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ Sports.ru КХЛ Иван Федотов Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев прокомментировал призыв Ивана Федотова на военную службу.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Твои эмоции, когда забрали Федотова – ты ведь тоже тогда был в Питере?

– Я сначала не поверил. Думал, попугают его недельку, максимум месяц – и все. Очень неприятно, конечно. Один наш энхаэловец перед приездом сюда в отпуск сильно нервничал: выяснял у знакомых, какая тут обстановка. 

– А ты занервничал?

– Из-за армии? После операции на спине я не годен к службе, – сказал форвард в интервью Sports.ru.

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