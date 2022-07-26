Генменеджер «Витязя»: «Мы не слабее команд начиная с 5-го места на Западе»

Генменеджер оценил перспективы клуба в предстоящем сезоне .

«Естественно, невыход в плей-офф, если, не дай бог, это случится, будет большим разочарованием для всего клуба. Но сейчас никто об этом не думает — все мысли только о том, как решить поставленную задачу. А участие в розыгрыше Кубка Гагарина — это минимальная задача, поставленная перед нами. Но не бывает ничего невозможного.

Искренне считаю, что по составу, который у нас есть, и по общей ситуации, которая сейчас в лиге, мы просто обязаны выходить в плей-офф. Понятно, что в КХЛ стало на два клуба меньше, но я убежден, что мы не слабее, а где-то и сильнее большинства команд из второй половины, начиная, скажем, с пятого места в конференции.

Не хочу сейчас подробно обсуждать и разбирать конкурентов, но нам по плечу выходить и обыгрывать их с теми хоккеистами, что есть в нашем распоряжении. Мы это уже не раз делали и доказывали, что способны на многое, обыгрывая грандов нашего хоккея.

Тут главное — забирать свои очки, которых как раз нам не хватало для выхода в плей-офф в предыдущие годы, и теряли мы их как раз в противостоянии с прямыми конкурентами. Потом был героизм – обыгрывали ЦСКА, СКА, команды из топ-3 в конференциях, но этого, увы, уже не хватало.

Статистика и практика показывает, что надо побеждать соседей по таблице и тем самым решать свои задачи», — сказал Игорь Варицкий.