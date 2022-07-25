Варицкий о перекрестном плей-офф: «Интереснее вернуться к формату Суперлиги. Отыграть сезон и определить общую таблицу»

Игорь Варицкий считает, что КХЛ лучше вернуться к формату Суперлиги.

Генменеджер «Витязя» поделился мнением о формате плей-офф в КХЛ.

«Честно, для меня этот вопрос не принципиальный: оставить все как было и играть плей-офф до финала в рамках одной конференции, или же сразу с первого раунда делать перекрестный плей-офф «Восток – Запад». Но тут главное, чтобы до начала сезона мы понимали, по каким правилам играем.

Мое личное субъективное мнение – [лучше] вернуться к формату Суперлиги: отыграть сезон и определить общую таблицу, так для всех будет интереснее. По итогам регулярки в плей-офф выходят первые 16 команд, и дальше в Кубке Гагарина 1-е место играет с 16-м, 2-е с 15-м и так далее. А то у нас из года в год те же самые сильные и интересные команды встречаются между собой на стадии финала конференции.

СКА и ЦСКА могут полететь на Дальний Восток уже в первом раунде? Ну а что делать? У нас большая страна, и команды летают не на рейсовых самолетах, а на комфортных чартерах. Те команды, которые вы назвали, должны по своему статусу решать серию за четыре игры, и я не вижу ничего страшного в том, чтобы слетать на два матча в Хабаровск, Владивосток или в Сибирь. Таково мое мнение», – сказал генеральный менеджер «Витязя».