Юров после драфта НХЛ: «Я пока никто, чтобы сказать, что не буду играть в МХЛ. Самое главное — играть»

Форвард «Металлурга» Данила Юров рассказал о целях на предстоящий сезон.
На прошедшем драфте НХЛ 18-летний игрок был выбран «Миннесотой» под 24-м номером.
— У тебя остался еще год контракта с «Металлургом». Есть вероятность, что ты задержишься в России на больший срок?
— Пока сложно сказать. Наверное, сейчас будет самый важный сезон в моей карьере. Все мысли только об этом. Теперь нужно отодвигать мысли о драфте — все это уже прошло.
Сейчас мне нужно завоевывать место в основе и доказывать, что могу играть в КХЛ. Морально настраиваюсь именно на это. Но я сыграю в любом месте, где мне скажут.
Я пока не вправе выбирать лигу, в которой дадут игровое время. Я пока никто, чтобы прийти и сказать, что я не буду играть в МХЛ. Самое главное сейчас — это играть, – сказал Юров.