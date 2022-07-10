Юров после драфта НХЛ: «Я пока никто, чтобы сказать, что не буду играть в МХЛ. Самое главное — играть»

Форвард «Металлурга» рассказал о целях на предстоящий сезон.

На прошедшем драфте 18-летний игрок был выбран «Миннесотой» под 24-м номером.

— У тебя остался еще год контракта с . Есть вероятность, что ты задержишься в России на больший срок?

— Пока сложно сказать. Наверное, сейчас будет самый важный сезон в моей карьере. Все мысли только об этом. Теперь нужно отодвигать мысли о драфте — все это уже прошло.

Сейчас мне нужно завоевывать место в основе и доказывать, что могу играть в . Морально настраиваюсь именно на это. Но я сыграю в любом месте, где мне скажут.

Я пока не вправе выбирать лигу, в которой дадут игровое время. Я пока никто, чтобы прийти и сказать, что я не буду играть в . Самое главное сейчас — это играть, – сказал Юров.