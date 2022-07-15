Юров выступил за драфт в КХЛ: «Прекрасный шанс для пацанов попасть в серьезный клуб. Уровень нашей молодежи был бы намного выше»

высказался в поддержку процедуры драфта в .

18-летний хоккеист системы был выбран «Миннесотой» под 24-м номером на драфте НХЛ-2022.

– Как бы ты описал атмосферу, царящую на драфте?

– Во время церемонии я испытывал невероятные эмоции, тем более драфт проходил в Монреале – в одном из самых хоккейных городов мира.

Реакция болельщиков на действия «Монреаля» – такой поддержки я нигде не видел. Они две минуты не давали слова сказать , освистывая его. Было непривычно такое увидеть.

Перед драфтом лично я никакого ажиотажа не заметил. Разве что часов за шесть-семь до начала, когда я как раз вышел с интервью с «Миннесотой» покушать, возле арены и в барах собирались очереди.

А за пару часов большая часть зашла в арену. Не знаю, сколько там было народу, но на улице мало кто оставался. Слышал от знакомых, что за два часа там было просто не пройти. А потом уже все успокоилось.

– Можно ли сказать, что атмосфера на драфте была круче, чем на некоторых матчах КХЛ?

– Мне кажется, что похожая атмосфера у нас бывает разве что в плей-офф.

– Хотелось бы, чтобы драфт проходил у нас, в КХЛ?

– Конечно, ведь это прекрасный шанс для пацанов из городов, в которых нет команд КХЛ, попасть в серьезный клуб.

Я считаю, что если бы в России была такая церемония, то уровень нашей молодежи был бы намного выше.

Кроме того, наши клубы могли бы выбирать талантливых европейских и североамериканских проспектов. И в таком случае уровень нашей лиги серьезно бы вырос. С драфтом мы бы очень многое приобрели.

– Драфт – это еще и возможность сменить клуб.

– Нет, у меня совсем другая история. Я изначально, когда подписывал контракт с «Металлургом», не хотел никуда уезжать, потому что здесь есть все возможности и условия для того, чтобы развиваться. И я благодарен клубу за это, – сказал Юров.

Драфт молодых игроков проводился в КХЛ с 2009 по 2016 год.

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