Данила Юров: «Герин положительно относится к русским, понял по общению. Ничего опасного мы из себя не представляем»

рассказал, что генеральный менеджер «Миннесоты» хорошо относится к русским.

Клуб выбрал 18-летнего нападающего под 24-м номером на драфте НХЛ-2022.

– Была вероятность, что россиян вообще не будут выбирать в первом раунде. Когда выбрали Павла Минтюкова, внутри отлегло?

– Не скажу, что отлегло.

Я ведь читал интервью генменеджера «Торонто» Кайла Дубаса, где он дал посыл другим командам, что если они оставят русских до их пика, то их заберут «Мэйпл Лифс». Думаю, эти слова повлияли на некоторые клубы.

По общению с Герином понял, что он положительно относится к русским парням. У него ведь раньше в команде был Малкин, а сейчас есть Капризов.

Он не видит ничего такого в том, чтобы выбрать русского пацана. При чем тут страна, если есть хороший парень? Те, кто работал с русскими, знают, что ничего опасного мы из себя не представляем.

– уже дала рекомендации на сезон?

– Мы поговорили и пришли к выводу, что будем постоянно на связи. Наверное, немного успокоив эмоции от выбора, чуть позже сядем и более детально поговорим о будущем, – сказал Юров.