Алексей Терещенко: «Яшкин – серьезное усиление для СКА. Он вполне может стать лучшим бомбардиром команды»

считает, что может стать лучшим бомбардиром СКА.

Клуб подписал Яшкина на год, выменяв права на форварда у «Динамо».

«Речь о том, что Яшкин будет в СКА, шла давно. Для питерцев это серьезное усиление. В СКА хватает мастеровитых игроков, с которыми его можно поставить. Яшкин вполне может стать лучшим бомбардиром команды.

Есть мнение, что он зависим от центрального нападающего? Я считаю, что когда Яшкин играл в «Динамо», то, наоборот, был «мотором» пятерки. Он выполнял много черновой работы, особенно в первый год. В СКА есть хорошие центры, тот же вернулся.

Да, Яшкин пропустил почти весь сезон, долго не играл. Но любой хоккеист в межсезонье начинает заново себя готовить к тренировочному процессу. Не думаю, что у Яшкина возникнут какие-то проблемы. В СКА опытные тренеры», – сказал трехкратный чемпион мира.