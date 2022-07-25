Алексей Терещенко: «Яшкин – серьезное усиление для СКА. Он вполне может стать лучшим бомбардиром команды»

Теги СКА Алексей Терещенко КХЛ Николай Прохоркин Дмитрий Яшкин Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко считает, что Дмитрий Яшкин может стать лучшим бомбардиром СКА.

Клуб подписал Яшкина на год, выменяв права на форварда у «Динамо».

«Речь о том, что Яшкин будет в СКА, шла давно. Для питерцев это серьезное усиление. В СКА хватает мастеровитых игроков, с которыми его можно поставить. Яшкин вполне может стать лучшим бомбардиром команды.

Есть мнение, что он зависим от центрального нападающего? Я считаю, что когда Яшкин играл в «Динамо», то, наоборот, был «мотором» пятерки. Он выполнял много черновой работы, особенно в первый год. В СКА есть хорошие центры, тот же Николай Прохоркин вернулся.

Да, Яшкин пропустил почти весь сезон, долго не играл. Но любой хоккеист в межсезонье начинает заново себя готовить к тренировочному процессу. Не думаю, что у Яшкина возникнут какие-то проблемы. В СКА опытные тренеры», – сказал трехкратный чемпион мира.

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