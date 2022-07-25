Александр Юдин: «Подписание Яшкина – большой успех менеджмента СКА. Сейчас непросто заключить контракт с легионером такого уровня»

Александр Юдин прокомментировал переход Дмитрия Яшкина в СКА.

«Подписание такого игрока, как Яшкин, – большой успех петербургского менеджмента. Не секрет, что сейчас заключить контракт с легионером такого уровня исключительно непросто. Можно набрать средненьких североамериканцев из АХЛ, но такие Питеру явно не нужны.

У Яшкина есть опыт в КХЛ, ему не надо адаптироваться к лиге, а про результативность все и так знают – больше 60 очков два сезона подряд.

Знаю, что несколько топ-клубов претендовали на него, и СКА оказался убедительнее всех. Партнеров Яшкину в Петербурге подберут точно не хуже, чем у него были в «Динамо». Мощный и забивной игрок пригодится любой команде, а в Петербурге сейчас много новых перспективных игроков. На СКА будет очень интересно посмотреть в новом сезоне», – сказал экс-защитник питерского клуба.

СКА подписал Яшкина на год, выменяв права на форварда у «Динамо».