«Спартак» подписал лучшего защитника-бомбардира плей-офф АХЛ Кина на год

«Спартак» подписал контракт с американским защитником Джоуи Кином.

Срок соглашения рассчитан на один год.

В минувшем сезоне 23-летний Кин выступал в системе «Каролины». Он провел один матч в регулярном чемпионате НХЛ.

В АХЛ защитник записал на свой счет 33 (7+26) очка при полезности «плюс 7» в 62 играх регулярки за «Чикаго Вулвс».

В плей-офф он стал лучшим бомбардиром среди защитников, записав на свой счет 12 (1+11) баллов при полезности «плюс 6» в 18 играх. Вместе с «Чикаго Вулвс» Кин стал обладателем Кубка Колдера.

Всего в АХЛ Кин сыграл 144 матча и набрал 83 (16+67) очка.