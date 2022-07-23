Роман Старченко: «Думаю, «Спартак» приглашает меня как одного из лидеров команды. Уверен, они знают мои возможности»

высказался о своей роли в «Спартаке».

Нападающий перешел в московский клуб из «Барыса».

– Есть ли представление, в какой хоккей играют красно-белые?

– Признаюсь, что об этом я не думал, не изучал матчи прошлого сезона. Приеду на сбор, пообщаюсь с тренерами, узнаю тактику команды. Уверен, проблем с тем, чтобы влиться в новую систему, у меня не возникнет.

– Как вам описали вашу роль? Кажется, вы прямая замена другому уважаемому ветерану Сергею Широкову.

– Думаю, что «Спартак» приглашает меня как одного из лидеров команды. Я, как опытный игрок, могу сказать что-то и на льду, и в раздевалке. Я давно играю в этой лиге, мы все друг друга знаем. Уверен, если руководство «Спартака» меня берет, они знают мои возможности, – сказал нападающий .