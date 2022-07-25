«У Яшкина были варианты в НХЛ, но они не устроили. В СКА хорошие условия, шанс бороться за Кубок Гагарина». Агент форварда о переходе

Агент Дмитрия Яшкина прокомментировал переход форварда в СКА.

«Контракт со СКА заключен сроком на сезон. По моим данным, переговоры с московским «Динамо», у которого были права на Дмитрия в КХЛ, получились достаточно продолжительными, но за подробностями лучше обратиться в клубы.

Яшкин рад вернуться в КХЛ. У него были варианты в НХЛ, но на данный момент они его не устроили. В СКА хорошие условия и шанс себя проявить, а также побороться за Кубок Гагарина. Это была одна из главных мотиваций», – сказал хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего в КХЛ.