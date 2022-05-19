Сушинский об «Авангарде»: «Непонятно, почему контракт с Рябыкиным подписан всего на год. Если клуб доверяет тренеру, почему такой короткий срок?»

заявил, что не понимает, почему медлит с подписанием новичков.

«Честно говоря, мне не очень понятно, почему «Авангард» медлит с подписанием новичков. Также мне непонятно, почему контракт с новым главным тренером подписан всего на год. Если клуб доверяет молодому перспективному тренеру, то почему такой короткий срок соглашения?

Я для себя делаю такой вывод: чтобы дешевле было расстаться. Во всяком случае, если бы я был президентом клуба и был не уверен в тренере, то поступил бы точно так же. Вспомните, мы были уверены в Хартли, поэтому сразу заключили двухлетнее соглашение. А в середине второго сезона еще и продлили контракт на два года.

Что же касается Рябыкина, то я уже говорил, что он справится с задачами, если у него будет соответствующий состав. Но мы возвращаемся к началу разговора – а где новички, кем он играть будет?

Алексей Волков сказал, что клубу интересен Дмитрий Яшкин, но представители игрока на «Авангард» не выходили? Сто процентов, если игрок интересен клубу, то генменеджер клуба сам выходит на агента. Но есть те хоккеисты, которые никому не нужны, в такой ситуации их агенты предлагают клиента всем подряд.

Но это история явно не про Яшкина, считаю, что парень – топовый игрок по меркам . Если кто-то с этим не согласен, я готов поспорить. Поэтому я не понимаю слова Волкова. Может, «Авангард» верит в какое-то чудо?» – сказал экс-президент «Авангарда».