Яшкин должен один рубль «Динамо» – так клуб закрепил за ним права. Бело-голубым нужна команда, которая заплатит игроку долг в 34 млн рублей

Дмитрий Яшкин должен один рубль московскому «Динамо».
Прежнее руководство московского клуба отпустило чешского форварда в НХЛ, причем перевело его контракт в статус «конфликт», прописав в договоре, что Дмитрий должен московской команде один рубль, чтобы сохранить на него права.
Однако «Динамо» так и не выплатило Яшкину бонусы за бомбардирские достижения, которые составляют, по данным «Матч ТВ», порядка 34 миллионов рублей.
В сезоне-2020/21 нападающий набрал 60 (38+22) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 8 (5+3) очков в 10 играх плей-офф. После этого сезона хоккеист перешел в «Аризону».
Сейчас москвичам для обмена нужен клуб, который возьмет на себя долговые обязательства перед игроком.
На Яшкина претендуют пять клубов – «Ак Барс», СКА, «Авангард», «Локомотив» и «Салават Юлаев»