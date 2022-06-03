Яшкин должен один рубль «Динамо» – так клуб закрепил за ним права. Бело-голубым нужна команда, которая заплатит игроку долг в 34 млн рублей

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Локомотив СКА КХЛ Динамо Дмитрий Яшкин Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Яшкин должен один рубль московскому «Динамо».

Прежнее руководство московского клуба отпустило чешского форварда в НХЛ, причем перевело его контракт в статус «конфликт», прописав в договоре, что Дмитрий должен московской команде один рубль, чтобы сохранить на него права.

Однако «Динамо» так и не выплатило Яшкину бонусы за бомбардирские достижения, которые составляют, по данным «Матч ТВ», порядка 34 миллионов рублей.

В сезоне-2020/21 нападающий набрал 60 (38+22) очков в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 8 (5+3) очков в 10 играх плей-офф. После этого сезона хоккеист перешел в «Аризону».

Сейчас москвичам для обмена нужен клуб, который возьмет на себя долговые обязательства перед игроком.

На Яшкина претендуют пять клубов – «Ак Барс», СКА, «Авангард», «Локомотив» и «Салават Юлаев»

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