Евгений Аликин: «В КХЛ много сильных российских вратарей. Нужно больше внимания и доверия»

Вратарь высказался о российских голкиперах в .

– Вам нужен сменщик, или готовы сыграть все 68 матчей чемпионата?

– В принципе, чем больше играешь, тем лучше. Но, с другой стороны, у Дальнего Востока своя специфика – много перелетов, идет дополнительная нагрузка. Поэтому одному вратарю будет довольно тяжело отыграть весь чемпионат.

– Как объясните российские вратарские проблемы последних лет и для клубов, и для сборной? В НХЛ бьем рекорды массовости один за другим, а в КХЛ дефицит отечественных голкиперов.

– Не знаю, с Дальнего Востока трудно судить о том, что происходит в той же в Москве. На мой взгляд, в КХЛ много сильных российских вратарей, просто нужно больше внимания и доверия, – сказал Аликин.