Епанчинцев об Аликине: «Один из лучших вратарей КХЛ. Жду от него большого сезона, с выходом на уровень сборной России»

Теги Амур Сборная России по хоккею Вадим Епанчинцев КХЛ Янис Калниньш Евгений Аликин Дмитрий Лозебников Хоккей

Вадим Епанчинцев назвал Евгения Аликина одним из лучших вратарей КХЛ

– Что скажете о составе команды?

– Видим конкуренцию в линиях, видим потенциал наших игроков. По именам говорить рано, работа только начинается, у каждого есть возможность проявить себя. Плюс в последнее время прогрессируют в МХЛ «Амурские Тигры», за ними тоже намерены следить.

– Болельщики хотят, чтобы хотя бы кого-то из игроков вы отметили.

– Не секрет, что на дальневосточные клубы в силу географии выпадает особая нагрузка – и многое зависит от баланса вратарской линии. Так вот в воротах «Амура» в последние годы выделяется Евгений Аликин – один из лучших голкиперов КХЛ. Жду от него большого сезона, с выходом на уровень сборной России. Потенциал Аликина очевиден.

Надеюсь, что все в порядке будет у его сменщика Яниса Калниньша. Хотелось бы, чтобы спорт оставили профессионалам, а не политикам, возня международных кругов вокруг хоккея нам не нужна. Также у нас есть Дмитрий Лозебников, еще один талантливый голкипер.

– Что скажете о других линиях?

– У команды в линиях обороны и нападения хороший состав. Но селекция в клубе не останавливается, есть резервы для усиления, – сказал главный тренер хабаровского клуба. 

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