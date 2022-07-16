Епанчинцев об Аликине: «Один из лучших вратарей КХЛ. Жду от него большого сезона, с выходом на уровень сборной России»

назвал Евгения Аликина одним из лучших вратарей .

– Что скажете о составе команды?

– Видим конкуренцию в линиях, видим потенциал наших игроков. По именам говорить рано, работа только начинается, у каждого есть возможность проявить себя. Плюс в последнее время прогрессируют в МХЛ «Амурские Тигры», за ними тоже намерены следить.

– Болельщики хотят, чтобы хотя бы кого-то из игроков вы отметили.

– Не секрет, что на дальневосточные клубы в силу географии выпадает особая нагрузка – и многое зависит от баланса вратарской линии. Так вот в воротах в последние годы выделяется – один из лучших голкиперов КХЛ. Жду от него большого сезона, с выходом на уровень сборной России. Потенциал Аликина очевиден.

Надеюсь, что все в порядке будет у его сменщика . Хотелось бы, чтобы спорт оставили профессионалам, а не политикам, возня международных кругов вокруг хоккея нам не нужна. Также у нас есть Дмитрий Лозебников, еще один талантливый голкипер.

– Что скажете о других линиях?

– У команды в линиях обороны и нападения хороший состав. Но селекция в клубе не останавливается, есть резервы для усиления, – сказал главный тренер хабаровского клуба.