Туту о групповом сексуальном насилии на МЧМ-2003: «Не припомню, чтобы слышал об этом во время или после турнира»

высказался об инциденте на МЧМ-2003.

Ранее стало известно, что Федерация хоккея Канады расследует предполагаемый инцидент группового сексуального насилия на турнире.

«Я присоединяюсь к сообществу и призываю к полному расследованию тревожных обвинений, которые появились в отношении членов молодежной сборной Канады по хоккею 2003 года.

В моей книге рассказывается о многих ситуациях на турнире, когда мне было 19 лет, а также о моей истории с алкогольной зависимостью, которая началась в 14 лет.

Если быть полностью честным с собой и с вами, я не припомню, чтобы знал или слышал об этом инциденте во время или после турнира. Я был потрясен, когда услышал об этом в СМИ, и буду полностью сотрудничать с любым расследованием», – написал экс-нападающий «Нэшвилла», «Детройта», «Нью-Джерси» и «Чикаго».

Федерация хоккея Канады узнала о групповом сексуальном насилии на МЧМ-2003. Россия выиграла тот турнир