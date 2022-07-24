Ткачак о решении покинуть «Калгари»: «Уход Годро не имел к этому никакого отношения. Это моя карьера»

Мэттью Ткачак прокомментировал свое решение покинуть «Калгари».
Нападающий сообщил, что это не связано с уходом Джонни Годро из команды.
14 июля Годро перешел в «Коламбус», Ткачак стал игроком «Флориды» 23 июля.
«Это не имело к этому никакого отношения. Это моя карьера.
Я подписал свой прошлый контракт исключительно из-за возможности изучить варианты. Я мог бы заключить более долгосрочный контракт и получить больше денег, но я хотел пересмотреть все после трехлетнего «контракта-мост», что я и сделал», – сказал Ткачак.