Ткачак о решении покинуть «Калгари»: «Уход Годро не имел к этому никакого отношения. Это моя карьера»

Теги Флорида Калгари НХЛ Джонни Годро Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак прокомментировал свое решение покинуть «Калгари».

Нападающий сообщил, что это не связано с уходом Джонни Годро из команды.

14 июля Годро перешел в «Коламбус», Ткачак стал игроком «Флориды» 23 июля.

«Это не имело к этому никакого отношения. Это моя карьера.

Я подписал свой прошлый контракт исключительно из-за возможности изучить варианты. Я мог бы заключить более долгосрочный контракт и получить больше денег, но я хотел пересмотреть все после трехлетнего «контракта-мост», что я и сделал», – сказал Ткачак.

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