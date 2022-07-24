Ткачак об уходе из «Калгари»: «Очень смешанные эмоции. Недавно я понял, что пришло время для перемен»

высказался касательно ухода из «Калгари».

выменяла нападающего у «Флэймс» и подписала с американцем 8-летний контракт на 76 миллионов долларов.

«Многое повлияло на это решение. Нет одной причины, почему я ушел.

Я хотел переосмыслить свое положение. После разговора с несколькими командами я сделал это и пришел к такому выводу. Я не знал, каким будет мое решение, до периода, когда произошли те разговоры. Тогда все изменилось.

Я очень эмоционально отношусь к тому времени, которое я провел в Калгари. Я грущу и радуюсь. Очень смешанные эмоции. Мне грустно, что я покидаю так много замечательных людей в городе и в организации.

Но я чувствую, что сделал это правильно. Я выкладывался изо всех сил. Я старался как можно больше находиться в сообществе. Недавно я понял, что пришло время для перемен. Не было никаких сомнений или отсрочек. Я им сразу все сказал. Это как сорвать пластырь. Это сложно.

Я надеюсь, что люди смогут уважать меня за это и за то, что я старался помочь им так же, как они пытались помочь мне в этом процессе, потому что я чувствую, что совместная работа действительно принесла пользу и мне, и клубу», – сказал Ткачак.

Блокбастер в НХЛ: Ткачак – во «Флориду», Юбердо – в «Калгари». Кажется, все получили что хотели