Агент Мозякина: «У Морозова тоже опыта не было, когда он возглавил МХЛ. А через несколько лет он стал президентом КХЛ. Так что поживем – увидим»

Сергей Паремузов высказался о том, что Сергей Мозякин будет работать в «Металлурге».
Двукратный обладатель Кубка Гагарина будет директором по развитию молодежи.
– Конечно, я рад за Сергея. Подходит ли ему эта работа – время покажет. Думаю, все будет хорошо.
– Журналисты сомневаются, потому что у Мозякина нет никакого руководящего опыта...
– У Алексея Морозова, когда он возглавил МХЛ, тоже опыта не было, а через несколько лет он стал президентом КХЛ. Так что поживем – увидим, – сказал агент, представляющий интересы Мозякина.