Агент Мозякина: «У Морозова тоже опыта не было, когда он возглавил МХЛ. А через несколько лет он стал президентом КХЛ. Так что поживем – увидим»

высказался о том, что будет работать в .

Двукратный обладатель Кубка Гагарина будет директором по развитию молодежи.

– Конечно, я рад за Сергея. Подходит ли ему эта работа – время покажет. Думаю, все будет хорошо.

– Журналисты сомневаются, потому что у Мозякина нет никакого руководящего опыта...

– У Алексея Морозова, когда он возглавил , тоже опыта не было, а через несколько лет он стал президентом . Так что поживем – увидим, – сказал агент, представляющий интересы Мозякина.