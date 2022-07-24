Агент Мозякина: «У Морозова тоже опыта не было, когда он возглавил МХЛ. А через несколько лет он стал президентом КХЛ. Так что поживем – увидим»

Теги Металлург Мг Алексей Морозов Сергей Мозякин Сергей Паремузов КХЛ МХЛ Хоккей

Сергей Паремузов высказался о том, что Сергей Мозякин будет работать в «Металлурге».

Двукратный обладатель Кубка Гагарина будет директором по развитию молодежи.

– Конечно, я рад за Сергея. Подходит ли ему эта работа – время покажет. Думаю, все будет хорошо.

– Журналисты сомневаются, потому что у Мозякина нет никакого руководящего опыта...

– У Алексея Морозова, когда он возглавил МХЛ, тоже опыта не было, а через несколько лет он стал президентом КХЛ. Так что поживем – увидим, – сказал агент, представляющий интересы Мозякина.

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